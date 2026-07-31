Temu загрожує новий штраф від ЄС через саботаж перевірки

Європейська комісія звинуватила власника онлайн-маркетплейсу Temu — китайську компанію PDD та її європейську дочірню структуру WhaleCo — у перешкоджанні проведенню перевірки в ірландському офісі. У разі підтвердження порушень платформі загрожує штраф у розмірі до 1% від її загального річного обороту.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на офіційну заяву Єврокомісії.

Позапланова перевірка проходила з 2 до 5 грудня 2025 року в офісі WhaleCo в Ірландії в межах Регламенту ЄС про іноземні субсидії. Метою регуляторів був збір доказів у розслідуванні щодо можливих субсидій з боку Китаю, які надають Temu неконкурентні переваги на європейському ринку.

За даними Єврокомісії, компанія відмовилася активно співпрацювати з інспекторами та не надала базові запитувані дані:

інформацію про структуру організації та управління діяльністю в ЄС;

дані про використовувані ІТ-інструменти та системи;

конкретні бухгалтерські книги та фінансові записи.

Санкції та причини підвищеної уваги ЄС

Оприлюднений попередній висновок ще не є остаточним рішенням Єврокомісії. Temu має право ознайомитися з матеріалами справи та надати свої заперечення або пояснення. При цьому розслідування щодо самих іноземних субсидій продовжує тривати паралельно.

Стрімке розширення Temu на ринку ЄС тривалий час викликає занепокоєння європейських чиновників. У 2024 році європейський підрозділ Whaleco Technology подвоїв прибуток до сплати податків у країнах Євросоюзу — до майже $120 млн при офіційному штаті лише у вісім осіб. Офіційна виручка структури досягла $1,7 млрд, хоча реальні показники оцінюють на рівні близько $10 млрд.

Нагадаємо, раніше ЄС оштрафував Temu за порушення правил онлайн-торгівлі на €200 млн через нездатність запобігти продажу незаконних і небезпечних товарів на своїй платформі.