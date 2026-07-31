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"Укрзалізниця" запускає чотири регіональні поїзди між Києвом і Коростенем

"Укрзалізниця" додала рейси між Києвом і Коростенем
"Укрзалізниця" додала рейси між Києвом і Коростенем

"Укрзалізниця" запускає чотири регіональні електропоїзди на маршруті Київ — Коростень і у зворотному напрямку. Додатково на напрямку почнуть курсувати ще два приміські рейси між Малином і Києвом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Регіональні поїзди курсуватимуть за таким розкладом:

  • №856 Коростень — Київ: відправлення о 05:07, прибуття о 07:42;
  • №855 Київ — Коростень: 09:20 — 12:15;
  • №860 Коростень — Київ: 13:40 — 16:23;
  • №859 Київ — Коростень: 17:30 — 20:13.

Поїзди зупинятимуться, зокрема, на станціях Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча.

На маршрути виводять капітально модернізовані електропоїзди. Частину з них "Укрзалізниця" експериментально обладнує системами кондиціонування.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення на маршрути вийшли вже 54 капітально модернізовані електропоїзди.

Також “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди до Карпат і Закарпаття у відповідь на зростання попиту пасажирів. Компанія перерозподіляє вагони на найбільш затребувані маршрути та збільшує кількість рейсів у напрямку Рахова та Солотвина.

Автор:
Тетяна Гойденко