"Укрзалізниця" запускає чотири регіональні поїзди між Києвом і Коростенем

"Укрзалізниця" запускає чотири регіональні електропоїзди на маршруті Київ — Коростень і у зворотному напрямку. Додатково на напрямку почнуть курсувати ще два приміські рейси між Малином і Києвом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Регіональні поїзди курсуватимуть за таким розкладом:

№856 Коростень — Київ: відправлення о 05:07, прибуття о 07:42;

№855 Київ — Коростень: 09:20 — 12:15;

№860 Коростень — Київ: 13:40 — 16:23;

№859 Київ — Коростень: 17:30 — 20:13.

Поїзди зупинятимуться, зокрема, на станціях Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча.

На маршрути виводять капітально модернізовані електропоїзди. Частину з них "Укрзалізниця" експериментально обладнує системами кондиціонування.

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення на маршрути вийшли вже 54 капітально модернізовані електропоїзди.

Також “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди до Карпат і Закарпаття у відповідь на зростання попиту пасажирів. Компанія перерозподіляє вагони на найбільш затребувані маршрути та збільшує кількість рейсів у напрямку Рахова та Солотвина.