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"Укрзализныця" запускает четыре региональных поезда между Киевом и Коростенем

"Укрзализныця" добавила рейсы между Киевом и Коростенем
"Укрзализныця" добавила рейсы между Киевом и Коростенем

"Укрзализныця" запускает четыре региональных электропоезда на маршруте Киев — Коростень и обратно. Дополнительно на направлении начнут курсировать еще два пригородных рейса между Малином и Киевом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Региональные поезда будут курсировать по следующему расписанию:

  • №856 Коростень — Киев: отправление в 05:07, прибытие в 07:42;
  • №855 Киев - Коростень: 09:20 - 12:15;
  • №860 Коростень - Киев: 13:40 - 16:23;
  • №859 Киев - Коростень: 17:30 - 20:13.

Поезда будут останавливаться, в частности, на станциях Чоповичи, Щебзавод, Ворзель и Лесная Буча.

На маршруты выводят капитально модернизированные электропоезда. Часть из них "Укрзализныця" экспериментально оборудует системами кондиционирования.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения на маршруты вышли уже 54 капитально модернизированных электропоезда.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Карпаты и Закарпатье в ответ на рост спроса пассажиров. Компания перераспределяет вагоны на наиболее востребованные маршруты и увеличивает количество рейсов в Рахов и Солотвин.

Автор:
Татьяна Гойденко