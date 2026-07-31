Temu грозит новый штраф от ЕС из-за саботажа проверки

Европейская комиссия обвинила владельца онлайн-маркетплейса Temu – китайскую компанию PDD и ее европейскую дочернюю структуру WhaleCo – в препятствовании проведению проверки в ирландском офисе. При подтверждении нарушений платформе грозит штраф в размере до 1% от ее общего годового оборота.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление Еврокомиссии.

Внеплановая проверка проходила со 2 по 5 декабря 2025 г. в офисе WhaleCo в Ирландии в рамках Регламента ЕС об иностранных субсидиях. Целью регуляторов был сбор доказательств в расследовании возможных субсидий со стороны Китая, которые предоставляют Temu неконкурентные преимущества на европейском рынке.

По данным Еврокомиссии, компания отказалась активно сотрудничать с инспекторами и не предоставила базовые запрашиваемые данные:

информацию о структуре организации и управлении деятельностью в ЕС;

данные об используемых ИТ-инструментах и системах;

конкретные бухгалтерские книги и денежные записи.

Санкции и причины повышенного внимания ЕС

Обнародованное предварительное заключение еще не является окончательным решением Еврокомиссии. Temu имеет право ознакомиться с материалами дела и предоставить свои возражения или пояснения. При этом расследование по самим иностранным субсидиям продолжает продолжаться параллельно.

Стремительное расширение Temu на рынке ЕС долгое время вызывает беспокойство европейских чиновников. В 2024 году европейское подразделение Whaleco Technology удвоило прибыль до уплаты налогов в странах Евросоюза — почти до $120 млн при официальном штате только у восьми человек. Официальная выручка структуры достигла $1,7 млрд, хотя реальные показатели оцениваются на уровне около $10 млрд.

Напомним, ранее ЕС оштрафовал Temu за нарушение правил онлайн-торговли на €200 млн из-за неспособности предотвратить продажу незаконных и опасных товаров на своей платформе.