ЕС оштрафовал AliExpress на рекордные 550 млн евро за продажу нелегальных товаров

Европейский Союз оштрафовал популярный китайский маркетплейс AliExpress на рекордные 550 млн евро за массовую продажу нелегальных и опасных товаров. Это самое большое финансовое взыскание за всю историю действия жестких европейских правил модерации цифрового контента.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным исполнительного органа ЕС, платформа не смогла должным образом оценить риски распространения опасной или контрафактной продукции. Кроме того, маркетплейс не принимал необходимые меры для применения внутренней политики штрафов в отношении продавцов, неоднократно нарушавших правила.

Причины расследования Еврокомиссии и позиция компании

Еврокомиссия расследовала деятельность китайской компании в рамках Закона о цифровых услугах еще с 2024 года, а в прошлом году ужесточила проверку. Решение о рекордном взыскании базируется на отчетах по оценке рисков за 2023 и 2024 годы. При этом регуляторы учли новизну закона DSA как смягчающий фактор при расчете финальной суммы штрафа.

Исполнительная вице-президент Еврокомиссии по технологиям Хенна Вирккунен сообщила, что AliExpress продавал товары, которые не соответствовали экологическим стандартам и нормам безопасности ЕС, что представляет опасность для потребителей и создает недобросовестную конкуренцию для компаний, соблюдающих правила.

В ответ представители AliExpress выразили несогласие с решением Брюсселя и назвали штраф непропорциональным. В компании заявили, что сумма взыскания не отражает их действующую структуру защиты и значительные проактивные улучшения, уже внедренные на платформе, а также добавили, что в настоящее время изучают варианты дальнейших юридических действий.

Сроки на устранение нарушений и требования закона DSA

Теперь AliExpress имеет дедлайн до 20 октября, чтобы представить план устранения нарушений и минимизации системных рисков. После этого регуляторы будут два месяца для принятия окончательного решения и установления сроков для реализации этого плана.

Закон ЕС о цифровых услугах требует от компаний с аудиторией более 45 млн пользователей в Евросоюзе жестко контролировать и снижать риски на своих платформах. Нарушение этих норм грозит штрафами в размере до 6% от годовой мировой выручки компании. Доход Alibaba за прошлый финансовый год составил около $144 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС оштрафовал Temu за нарушение правил онлайн-торговли на 200 млн евро из-за неспособности предотвратить продажу незаконных и опасных товаров на платформе.