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Пентагон внес Alibaba, BYD и Baidu в список компаний, связанных с армией Китая

Alibaba
США добавили Alibaba и еще 2 компании в список тех, кто поддерживает китайскую армию. / Depositphotos

Пентагон расширил список китайских компаний, которые, как считают США, поддерживают армию Китая. В этот список Вашингтон добавил Alibaba, BYD и Baidu.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Обновление этого списка обычно происходит раз в год. В этот раз после добавления компаний Alibaba (владелец маркетплейсов AliExpress, Taobao, Tmall и облачного сервиса Alibaba Cloud) и Baidu (владелец главного поисковика Китая, сервисов Baidu) перечень содержит 3 крупнейшие онлайн-компании Китая, общая рыночная стоимость которых составляет $850 млрд.

В обновленный список также попали другие крупные китайские компании, в том числе производители чипов CXMT и YMTC, робототехническая Unitree, фармацевтическая WuXi AppTec и энергетическая CNOOC.

В Пентагоне заявили, что эти компании отвечают критериям для определения как "китайские военные компании", работающие в США.

Самое включение в список не означает автоматических санкций, но может усилить репутационное и регуляторное давление на компании.

Reuters отмечает, что Alibaba, Baidu, CXMT, YMTC, Unitree, CNOOC и Nvidia не ответили на запросы о комментарии.

Представитель WuXi AppTec заявил агентству, что включение компании в список является "очевидной ошибкой" и что она примет меры для исправления этого решения.

Напомним, недавно власти Китая ввели ограничения на зарубежные поездки для ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, работающих в частных корпорациях, в частности, Alibaba Group и DeepSeek. Этот шаг свидетельствует о попытках Пекина защитить свои технологические достижения в условиях острой конкуренции с США.

Автор:
Светлана Манько