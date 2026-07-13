Декларации и уплата налогов: в Приват24 появился новый сервис для предпринимателей:

ПриватБанк запустил в Приват24 новый сервис для физических лиц-предпринимателей. Теперь ФЛП первой, второй и третьей групп могут подавать налоговые декларации, а также сразу платить налоги непосредственно со смартфона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы банка.

Налоговые декларации для ФЛП в Приват24

Новый функционал доступен для ФЛП первой, второй и третьей групп. Он позволяет пройти весь процесс предоставления отчетности без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений.

Одним из основных преимуществ сервиса является автоматическое формирование декларации. Система анализирует сделки по счетам предпринимателя в ПриватБанке, самостоятельно рассчитывает доход и заполняет необходимые поля документа. Предпринимателю остается только проверить данные и подписать декларацию с помощью SmartID.

После подписания документ автоматически направляется в Государственную налоговую службу. На основе принятой декларации пользователь может сразу уплатить налоговые обязательства в том же приложении.

В ПриватБанке отмечают, что новый сервис позволяет объединить весь цикл налогового администрирования от подготовки отчетности к уплате налогов в одном мобильном приложении.

"Мы сделали еще один шаг к модели "банк как цифровой центр бизнеса", где предприниматели могут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами со смартфона, тратя минимум времени на бюрократические процедуры", - отметил член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ Евгений Заиграев.

Воспользоваться новым сервисом можно в Едином приложении Приват24 в разделе "Налоговые декларации", где также доступны просмотр ранее представленных отчетов и создание новых деклараций.

Напомним, ПриватБанк и международная платежная система Paysera приступили к совместной работе, которая позволяет пользователям мобильного приложения Paysera осуществлять денежные переводы в Украину через систему PrivatMoney.