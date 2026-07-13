Декларації та сплата податків: у Приват24 з'явився новий сервіс для підприємців

ПриватБанк запустив у застосунку Приват24 новий сервіс для фізичних осіб-підприємців. Відтепер ФОП першої, другої та третьої груп можуть подавати податкові декларації, а також одразу сплачувати податки безпосередньо зі смартфона.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби банку.

Податкові декларації для ФОП у Приват24

Новий функціонал доступний для ФОП першої, другої та третьої груп. Він дає змогу пройти весь процес подання звітності без використання додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ.

Однією з головних переваг сервісу є автоматичне формування декларації. Система аналізує операції за рахунками підприємця в ПриватБанку, самостійно розраховує дохід і заповнює необхідні поля документа. Підприємцю залишається лише перевірити дані та підписати декларацію за допомогою SmartID.

Після підписання документ автоматично надсилається до Державної податкової служби. На основі прийнятої декларації користувач може одразу сплатити податкові зобов'язання в тому ж застосунку.

У ПриватБанку зазначають, що новий сервіс дає змогу об'єднати весь цикл податкового адміністрування, від підготовки звітності до сплати податків в одному мобільному застосунку.

"Ми зробили ще один крок до моделі "банк як цифровий центр бізнесу", де підприємці можуть управляти фінансами, звітністю та обов'язковими платежами зі смартфона, витрачаючи мінімум часу на бюрократичні процедури", — зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Скористатися новим сервісом можна в Єдиному застосунку Приват24 у розділі "Податкові декларації", де також доступні перегляд раніше поданих звітів і створення нових декларацій.

Нагадаємо, ПриватБанк та міжнародна платіжна система Paysera розпочали спільну роботу, яка дозволяє користувачам мобільного додатка Paysera здійснювати грошові перекази в Україну через систему PrivatMoney.