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Переводы из Европы без комиссии: ПриватБанк запустил отправку денег через приложение Paysera.
ПриватБанк и международная платежная система Paysera приступили к совместной работе, которая позволяет пользователям мобильного приложения Paysera осуществлять денежные переводы в Украину через систему PrivatMoney.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба банка.
Интеграция сервисов позволяет отправителям переводить средства в евро на валютные или гривневые счета ПриватБанка или на гривневые счета любых других украинских банков. Получатели на территории Украины могут забрать деньги в евро, а также в украинских гривнах.
"Мы делаем все возможное, чтобы украинцы за рубежом имели удобные и надежные инструменты для помощи своим родным. Интеграция PrivatMoney в мобильное приложение Paysera существенно упрощает процесс отправки средств и обеспечивает мгновенное зачисление", - отметил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.
Для отправки перевода через мобильное приложение Paysera необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- войти в личный аккаунт;
- перейти в раздел "Переводы";
- выбрать функцию "Новый перевод"; нажать кнопку PrivatMoney;
- выбрать вариант отправки IBAN или "Наличные";
- ввести анкетные данные и подтвердить финансовую операцию.
При выборе перевода по международным реквизитам (IBAN) с указанием номера счета получателя деньги поступают на карточку автоматически. При выборе типа "Наличные" система создает контрольный номер, который отправитель должен передать получателю в Украине для снятия денег.
Зачисление и выплата этих международных переводов на карты ПриватБанка производится без взыскания комиссии с получателя. Забрать деньги дистанционно можно через приложение Приват24, вебверсию Приват2, терминалы самообслуживания или банкоматы ПриватБанка. Также клиенты могут оформить выплату через службу поддержки по номеру 3700, чат "Помощь Онлайн" или в отделениях банка.
Справочно
Paysera – это литовская финтех-компания, основанная в 2004 году, действующая как лицензированное учреждение электронных денег (EMI). Она предоставляет услуги по открытию мультивалютных счетов, осуществлению международных переводов и конвертации валют для частных лиц и бизнеса в Европейском Союзе.
Напомним, ПриватБанк совместно с Visa запустил программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.