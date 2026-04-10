- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ПриватБанк и Visa запускают кэшбек на международные переводы
ПриватБанк совместно с Visa запускает программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.
В рамках программы украинцы смогут получить кэшбек в размере 2026 грн при участии в акции, которая продлится с 10 апреля по 10 июля 2026 года.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы и получить по меньшей мере один международный перевод на карту ПриватБанка Visa или осуществить перевод с валютной карты Visa на сумму от 2 026 грн в эквиваленте.
Каждая дополнительная операция увеличивает шансы на получение кэшбека. Всего программой предусмотрена выплата кэшбеков 300 клиентам банка.
Максимальная сумма вознаграждения не ограничивается, что позволяет получать кэшбэк на разных этапах участия в программе.
В программе принимают участие все виды срочных денежных переводов и международных платежей, доступных в ПриватБанке. Операции можно осуществлять через мобильное приложение "Приват24" в разделе "Перевести" или через вебверсию сервиса в разделе "Перевод на карту". Переводы доступны с валютных карт в долларах США и евро.
Напомним, ранее ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.