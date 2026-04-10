ПриватБанк и Visa запускают кэшбек на международные переводы

ПриватБанк и Visa запускают кэшбек на международные переводы
ПриватБанк и Visa запускают кэшбек на международные переводы / ПриватБанк

ПриватБанк совместно с Visa запускает программу кэшбеков для клиентов, осуществляющих или получающих международные денежные переводы на карты Visa.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

В рамках программы украинцы смогут получить кэшбек в размере 2026 грн при участии в акции, которая продлится с 10 апреля по 10 июля 2026 года.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы и получить по меньшей мере один международный перевод на карту ПриватБанка Visa или осуществить перевод с валютной карты Visa на сумму от 2 026 грн в эквиваленте.

Каждая дополнительная операция увеличивает шансы на получение кэшбека. Всего программой предусмотрена выплата кэшбеков 300 клиентам банка.

Максимальная сумма вознаграждения не ограничивается, что позволяет получать кэшбэк на разных этапах участия в программе.

В программе принимают участие все виды срочных денежных переводов и международных платежей, доступных в ПриватБанке. Операции можно осуществлять через мобильное приложение "Приват24" в разделе "Перевести" или через вебверсию сервиса в разделе "Перевод на карту". Переводы доступны с валютных карт в долларах США и евро.

Напомним, ранее ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.

Автор:
Татьяна Гойденко