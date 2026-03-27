- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ПриватБанк запустил кэшбек по SWIFT-переводам на карты Mastercard
Клиенты ПриватБанк получили возможность оформлять SWIFT-переводы из-за границы на карты Mastercard с кэшбеком до 2500 грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.
В рамках новой программы банк предлагает гарантированный кэшбек в размере 250 грн. за первый перевод, а также участие в ежемесячном розыгрыше кэшбека на сумму 2500 грн.
Чтобы получить бонус за первый перевод SWIFT, клиентам необходимо активировать соответствующее предложение в программе "Привет" в приват24 и осуществить или получить перевод на сумму от 250 долларов США или эквивалент в другой валюте.
Каждый последующий SWIFT-перевод на такую же минимальную сумму автоматически принимает участие в ежемесячном розыгрыше кэшбека. Акция будет действовать с 25 марта по 25 мая 2026 года.
В банке отмечают, что среди ключевых преимуществ получения SWIFT-переводов — отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн-отслеживания транзакций по технологии SWIFT gpi и отдельная линия поддержки для клиентов.
Обычно средства зачисляются на счет в течение 24 часов, при этом около 40% платежей поступают получателям уже через несколько минут.
Несколько дней назад ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.