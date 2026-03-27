ПриватБанк запустил кэшбек по SWIFT-переводам на карты Mastercard

Клиенты ПриватБанк получили возможность оформлять SWIFT-переводы из-за границы на карты Mastercard с кэшбеком до 2500 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

В рамках новой программы банк предлагает гарантированный кэшбек в размере 250 грн. за первый перевод, а также участие в ежемесячном розыгрыше кэшбека на сумму 2500 грн.

Чтобы получить бонус за первый перевод SWIFT, клиентам необходимо активировать соответствующее предложение в программе "Привет" в приват24 и осуществить или получить перевод на сумму от 250 долларов США или эквивалент в другой валюте.

Каждый последующий SWIFT-перевод на такую же минимальную сумму автоматически принимает участие в ежемесячном розыгрыше кэшбека. Акция будет действовать с 25 марта по 25 мая 2026 года.

В банке отмечают, что среди ключевых преимуществ получения SWIFT-переводов — отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн-отслеживания транзакций по технологии SWIFT gpi и отдельная линия поддержки для клиентов.

Обычно средства зачисляются на счет в течение 24 часов, при этом около 40% платежей поступают получателям уже через несколько минут.

Несколько дней назад ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.