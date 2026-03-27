ПриватБанк запустил кэшбек по SWIFT-переводам на карты Mastercard

Клиенты ПриватБанк получили возможность оформлять SWIFT-переводы из-за границы на карты Mastercard с кэшбеком до 2500 грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение банка.

В рамках новой программы банк предлагает гарантированный кэшбек в размере 250 грн. за первый перевод, а также участие в ежемесячном розыгрыше кэшбека на сумму 2500 грн.

Чтобы получить бонус за первый перевод SWIFT, клиентам необходимо активировать соответствующее предложение в программе "Привет" в приват24 и осуществить или получить перевод на сумму от 250 долларов США или эквивалент в другой валюте.

Каждый последующий SWIFT-перевод на такую же минимальную сумму автоматически принимает участие в ежемесячном розыгрыше кэшбека. Акция будет действовать с 25 марта по 25 мая 2026 года.

В банке отмечают, что среди ключевых преимуществ получения SWIFT-переводов — отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн-отслеживания транзакций по технологии SWIFT gpi и отдельная линия поддержки для клиентов.

Обычно средства зачисляются на счет в течение 24 часов, при этом около 40% платежей поступают получателям уже через несколько минут.

Несколько дней назад ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.

Татьяна Гойденко