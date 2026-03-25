Оплата в один клик: в Приват24 запустили сканер IBAN для мгновенной оплаты по реквизитам

ПриватБанк
ПриватБанк запустил IBAN-сканер / Depositphotos

В мобильном приложении Приват24 появилась новая функция – сканер IBAN. Этот инструмент предназначен для автоматического заполнения банковских реквизитов, что позволяет пользователям избегать ручного ввода длинных номеров счетов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Программа распознает номер счета по бумажным квитанциям, выпискам или фотографиям и мгновенно переносит данные в платежную форму. Это сокращает время проведения операции и помогает избежать ошибок в цифрах.

В разделе "Платежи" можно воспользоваться обновлением. Для этого необходимо выбрать пункт "По реквизитам" и нажать на иконку сканера. Функция работает для оплаты коммунальных услуг, налогов, штрафов, а также для переводов на счета физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Внедрение сканера IBAN является частью стратегии банка по упрощению массовых платежей. Технология позволяет автоматизировать действия пользователя, делая процесс оплаты доступным для людей с разным уровнем цифровых навыков.

Напомним, ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.

Автор:
Татьяна Ковальчук