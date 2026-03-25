Оплата в один клік: у Приват24 запустили сканер IBAN для миттєвої оплати за реквізитами

ПриватБанк
ПриватБанк запустив IBAN-сканер / Depositphotos

У мобільному застосунку Приват24 з’явилася нова функція — сканер IBAN. Цей інструмент призначений для автоматичного заповнення банківських реквізитів, що дозволяє користувачам уникати ручного введення довгих номерів рахунків.

Програма розпізнає номер рахунку з паперових квитанцій, виписок або фотографій та миттєво переносить дані у платіжну форму. Це скорочує час на проведення операції та допомагає уникнути помилок у цифрах.

Скористатися оновленням можна у розділі "Платежі". Для цього потрібно обрати пункт "За реквізитами" та натиснути на іконку сканера. Функція працює для оплати комунальних послуг, податків, штрафів, а також для переказів на рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Впровадження сканера IBAN є частиною стратегії банку зі спрощення масових платежів. Технологія дозволяє автоматизувати дії користувача, роблячи процес оплати доступним для людей із різним рівнем цифрових навичок.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки платіжної системи Mastercard.

Автор:
Тетяна Ковальчук