ПриватБанк запустил кэшбек за международные переводы через Ria

ПриватБанк
ПриватБанк запустил кэшбек за международные переводы / ПриватБанк

ПриватБанк запустил программу кэшбеков для клиентов, получающих международные денежные переводы через систему Ria Money Transfer на карты платежной системы Mastercard.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

Акция будет действовать с 25 марта по 25 июля 2026 года. В этот период клиенты, которые получат переводы на сумму от 2 тыс. грн в эквиваленте, будут автоматически участвовать в ежемесячном розыгрыше кэшбека в размере 2 тыс. грн.

В общей сложности банк планирует определить 100 победителей в течение действия программы — по 25 ежемесячно. При этом один клиент может получать кэшбэк на каждом этапе акции.

Отдельно предусмотрен гарантированный бонус для новых пользователей сервиса. Клиенты, не получавшие переводов через Ria более трех месяцев, могут рассчитывать на кэшбек в размере 5% от суммы первого перевода, но не больше 200 грн. Для этого необходимо активировать предложение в программе лояльности "Привет" в Приват24.

В банке рассчитывают, что новая программа будет стимулировать использование международных переводов и повысит вовлеченность клиентов в цифровые сервисы.

Напомним, в октябре 2024 года ПриватБанк и Visa запустили программу кэшбека и вознаграждений за переводы по телефону. Каждый денежный перевод давал возможность клиентам получить кэшбек от 150 до 15 тыс. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко