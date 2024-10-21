ПриватБанк запускает программу кэшбэка за переводы по телефону

ПриватБанк и Visa запускают программу кэшбэка и вознаграждений за переводы по телефону. С 15 октября по конец 2024 года каждый денежный перевод от 150 грн по номеру телефона в Приват24 на карту Visa дает возможность клиентам получить кэшбэк от 150 до 15 тыс грн и выиграть один из современных гаджетов Apple — iPhone 16, MacBook Air или iPad.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что для участия в программе вознаграждений за переводы по телефону с Visa нужно зарегистрироваться на сайте банка. В розыгрыше кэшбэков и техники Apple принимает участие каждый перевод с Visa по телефону от 150 грн, осуществленный в период действия программы.

Как сообщают в финучреждении, сейчас более 4 миллионов клиентов ПриватБанка уже подключили услугу, позволяющую осуществлять перевод средств на карты по номеру телефона и не передавать данные своей карты. Делать безопасные переводы по телефону можно на карточки клиентов как ПриватБанка, так и других банков, в том числе зарубежных.

Чтобы начать пользоваться услугой "Перевод средств по телефону", достаточно в мобильном приложении Приват24 нажать на свое фото профиля, выбрать раздел "Настройки" и перейти в меню "Платежные настройки", выбрать карту по умолчанию и нажать "Установить".

Перевести деньги по номеру телефона в мобильном Приват24 просто — нажать "Перевод на карту" и в появившемся окне выбрать получателя из телефонной книги или ввести его номер телефона вместо номера карты. Деньги поступят получателю онлайн.

Напомним, до конца 2024 года все клиенты ПриватБанка, которые переведут средства с собственных валютных карт Visa на зарубежные карты Visa по всему миру или наоборот, кроме льготных тарифов на перевод смогут получить кэшбэки от 250 до 2500 грн.