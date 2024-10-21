ПриватБанк запускає програму кешбеку за перекази за номером телефону

ПриватБанк та Visa запускають програму кешбеку та винагород за перекази за номером телефону. З 15 жовтня до кінця 2024 року кожний грошовий переказ від 150 грн за номером телефону в Приват24 на картку Visa дає можливість клієнтам отримати кешбек від 150 до 15 тис грн та виграти один з сучасних гаджетів Apple - iPhone 16, MacBook Air чи iPad.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що для участі в програмі винагород за перекази за номером телефону з Visa треба зареєструватися на сайті банку. В розіграші кешбеків та техніки Apple бере участь кожен переказ з Visa за номером телефону від 150 грн, здійснений в період дії програми.

Як повідомляють у фінустанові, наразі понад 4 мільйонів клієнтів ПриватБанку вже підключили послугу, яка дозволяє здійснювати перекази коштів на картки за номером телефону та не передавати дані своєї картки. Робити безпечні перекази за номером телефону можна на картки клієнтів як ПриватБанку, так і інших банків, в тому числі закордонних.

Щоб почати користуватися послугою "Переказ коштів за номером телефону", достатньо в мобільному застосунку Приват24 натиснути на своє фото профілю, обрати розділ "Налаштування" та перейти в меню "Платіжні налаштування", вибрати картку за замовчуванням і натиснути "Встановити".

Переказати гроші за номером телефону у мобільному Приват24 просто - натиснути "Переказ на картку" й у вікні, що з’явилося, вибрати одержувача з телефонної книги або ввести його номер телефону замість номеру картки. Гроші надійдуть одержувачеві онлайн.

Нагадаємо, до кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що переведуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa по всьому світу або навпаки, окрім пільгових тарифів на переказ зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.