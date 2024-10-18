Українці зможуть отримати кешбек від ПриватБанку за міжнародні перекази з картки на картку Visa

До кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що переведуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa по всьому світу або навпаки, окрім пільгових тарифів на переказ зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Як взяти участь у програмі кешбеків

Повідомляється, що для участі у програмі кешбеків необхідно зареєструватися на сайті та надіслати через Приват24 хоч один переказ із валютної картки Visa ПриватБанку на міжнародну картку Visa або навпаки.

Окрім розіграшу кешбеків, всі учасники програми мають також шанс отримати туристичний сертифікат для подорожей по Україні на 50 тис. грн.

В ПриватБанку нагадують, що до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Як переказати кошти з картки Visa ПриватБанку на закордонну картку

Переказати кошти з картки Visa ПриватБанку на закордонну картку або навпаки можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".

Для цього потрібно вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

У фінустанові зауважують, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро. Відкрити цифрову валютну картку можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Нагадаємо, задля підтримки українців, які користуються сервісом Payoneer у Приват24 для отримання закордонних платежів, ПриватБанк з серпня 2024 року запустив нову програму кешбеку.