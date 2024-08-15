ПриватБанк знизив удвічі тарифи на перекази з валютних карток

З 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що для українців стають доступнішими сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу.

Як надіслати переказ

Як зауважили у фінустанові, надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню "Переказ на картку".

Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

В ПриватБанку уточнюють, що надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки банку в доларах США або євро.

У фінустанові нагадують, що відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.

Нагадаємо, задля підтримки українців, які користуються сервісом Payoneer у Приват24 для отримання закордонних платежів, ПриватБанк з серпня 2024 року запускає нову програму кешбеку.