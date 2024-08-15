ПриватБанк снизил вдвое тарифы на переводы с валютных карт

С 15 августа 2024 по 15 февраля 2025 года тарифы на международные переводы в Приват24 с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты снижены вдвое до 1% (минимум 50 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что для украинцев становятся доступнее современные цифровые международные переводы на зарубежные карты по всему миру.

Как отправить перевод

Как отметили в финучреждении, отправить перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24 в меню "Перевод на карту".

Для этого выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указать сумму перевода и подтвердить операцию.

В ПриватБанке уточняют, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты банка в долларах США или евро.

В финучреждении напоминают, что открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно у Приват24 и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке.

Напомним, для поддержки украинцев, пользующихся сервисом Payoneer в Приват24 для получения зарубежных платежей, ПриватБанк с августа 2024 года опускает новую программу кэшбека.