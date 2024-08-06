Интеграция Payoneer с ПУМБ: украинские МСБ получают доступ к упрощенным международным транзакциям

Международная платежная платформа Payoneer и банк ПУМБ объявили об интеграции, что позволит украинским предпринимателям более эффективно управлять международными платежами. Теперь пользователи Payoneer могут просматривать баланс, делиться реквизитами и выводить средства на счет ПУМБ через приложение ПУМБ Online. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Услуга доступна как для текущих, так и новых клиентов ПУМБ. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить приложение ПУМБ, зарегистрироваться с помощью "Дії", паспорта или ID-карты и открыть банковский счет.

Для получения переводов через Payoneer пользователи должны войти в свой аккаунт в приложении ПУМБ Online, перейти в раздел "Платежи" — "Международные переводы", выбрать валютный счет, ввести сумму перевода и выбрать счет ПУМБ для зачисления. После проверки данных необходимо нажать "Перевести" и ввести пароль OTP для завершения транзакции.

Эта интеграция имеет несколько важных особенностей и преимуществ. Минимальная сумма, которую можно снять, установлена на уровне 10 долларов или евро и средства можно выводить в любой из этих валют. Пользователи могут производить до пяти выводов средств в день, при этом общий лимит для вывода составляет 5000 долларов или евро.



Также комиссия за переводы со счета Payoneer составляет 3% от суммы, в то время как ПУМБ не взимает никаких комиссий.

Напомним, что Payoneer и ПриватБанк запускают новую программу кэшбека для пользователей Приват24. За переводы с Payoneer на карты или валютные счета ФЛП через Приват24 клиенты смогут получить кэшбеки от 500 до 2000 грн, а три самых активных участника выиграют от 10 до 25 тыс грн.

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