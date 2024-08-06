ПриватБанк и Payoneer запустили новую программу кэшбеков для украинцев

Для поддержки украинцев, пользующихся сервисом Payoneer в Приват24 для получения зарубежных платежей, ПриватБанк с августа 2024 года запускает новую программу кэшбека .

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что пользователи аккаунтов Payoneer смогут получить кэшбеки от 500 до 2000 грн, если переводят средства с Payoneer на карту физического лица или валютный счет ФЛП на сумму от $500 (в эквиваленте) через сервис Payoneer в Приват24.

Кроме того, три самых активных участника по итогам программы получат три главных кэшбека от 10 тыс. до 25 тыс. грн.

Сообщается, что за два года от интеграции сервиса Payoneer в Приват24 в мае 2022 года свои аккаунты Payoneer через Приват24 создали более 50 тыс новых клиентов.

Интегрированный сервис Payoneer в Приват24 позволяет клиентам быстро, удобно и без дополнительных комиссий переводить средства на счета и карты ПриватБанк за несколько кликов — зачисление средств осуществляется в режиме онлайн 24/7 даже по выходным и праздникам.

Кроме того, пользователям Приват24 доступны сервисы по получению банковских реквизитов по балансам в USD и EUR и просмотр истории дебетовых транзакций, выполненных через ПриватБанк. Как зарегистрироваться и вывести средства из Payoneer через Приват24 – смотрите в видео.

Напомним, клиенты ПриватБанка смогут получить ежемесячный кэшбек до 25 тыс грн за получение или отправку международных переводов на карту Visa.