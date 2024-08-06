ПриватБанк та Payoneer запустили нову програму кешбеків для українців

Задля підтримки українців, які користуються сервісом Payoneer у Приват24 для отримання закордонних платежів, ПриватБанк з серпня 2024 року запускає нову програму кешбеку .

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Зазначається, що користувачі акаунтів Payoneer зможуть отримати кешбеки від 500 до 2000 грн, якщо переказують кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від $500 (в еквіваленті) через сервіс Payoneer в Приват24.

Крім того, три найактивніших учасника за підсумками програми отримають три головних кешбеки від 10 тис до 25 тис грн.

Повідомляється, що за два роки від інтеграції сервісу Payoneer в Приват24 у травні 2022, свої акаунти Payoneer через Приват24 створили понад 50 тис нових клієнтів.

Інтегрований сервіс Payoneer у Приват24 дозволяє клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанк за декілька кліків - зарахування коштів здійснюється в режимі онлайн 24/7 навіть у вихідні та свята.

Крім того, користувачам Приват24 доступні сервіси отримання банківських реквізитів за балансами в USD та EUR і перегляд історії дебетових транзакцій, виконаних через ПриватБанк. Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24 - дивіться у відео.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку зможуть отримати щомісячний кешбек до 25 тис грн за отримання чи відправку міжнародних переказів на картку Visa.