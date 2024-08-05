ПриватБанк запустив безкоштовну освітню платформу для підприємців: уже доступна реєстрація на перший курс

ПриватБанк у партнерстві з Європейською Бізнес Асоціацією, ОЛХ Україна та Mastercard запустив нову освітню платформу PrivatBank Business Platform .

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Доступна на безкоштовній основі

Зазначається, що PrivatBank Business Platform створено для навчання та розвитку підприємців.

Як повідомляють в ПриватБанку, на платформі вже можна зареєструватися та пройти курс “Школа експорту”. Він допоможе українським підприємцям, які хотіли б розширити свій бізнес та вийти на нові ринки збуту своєї продукції, почати експорт на ринки ЄС.

"Ця освітня ініціатива доступна для всіх власників та представників малого та середнього бізнесу України на безкоштовній основі", - наголошують в фінустанові.

Чому варто долучитися?

На PrivatBank Business Platform підприємці можуть дізнатися більше про юридичні та податкові аспекти ведення бізнесу в різних європейських країнах.

Крім того, користувачі отримають практичні поради та інструменти для розвитку бізнесу на міжнародному ринку.

Також клієнти ПриватБанку, пройшовши курс, зможуть також отримати додаткові можливості для розвитку свого бізнесу, зокрема спеціальні знижки та тарифи від банку на експортні операції.

“ПриватБанк зацікавлений в тому, щоб в Україні зростала кількість підприємців, а також прагне бути бізнес партнером, який допомагає зростати та розвиватися успішному бізнесу. Саме тому ми не лише створюємо сучасні та інноваційні продукти і сервіси для клієнтів, але й пропонуємо можливості для навчання та розвитку. “Школа експорту” – це якісна навчальна програма, яка допоможе вам зростати як підприємцю і відкривати для свого бізнесу нові ринки збуту”, – зауважив член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Він додав, що надалі лінійка доступних в межах PrivatBank Business Platform навчальних програм буде розширюватися.

Які послуги доступні у "Приват24 для бізнесу"

Раніше Приватбанк запустив пільговий тариф для бізнес-клієнтів, які протягом дії програми відкриють у банку новий зарплатний проєкт.

Також Приватбанк розширює можливості сервісу перевірки українських компаній "Досьє ділової репутації", який працює для клієнтів банку в "Приват24 для бізнесу".

Крім того, українські підприємці відтепер можуть продавати валюту в додатку "Приват24" для фізичних осіб. Аби скористатися такою можливістю, треба зайти в меню "Бізнес", вибрати послугу "Продаж валюти", вказати рахунки та суму операції і підписати SmartID.

А нещодавно у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.