ЄБРР та ПриватБанк домовились про гарантії для кредитування бізнесу на €400 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ПриватБанк в рамках "Конференції з відновлення України" в Берліні парафували угоду щодо портфельних гарантій для кредитування бізнесу на 400 млн євро.

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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що нова угода про розподіл ризиків передбачатиме, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфелю нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.

Відповідний Лист про наміри підписали 12 червня віце президент ЄБРР Маттео Патроне та голова правління ПриватБанку Герхард Бьош під час "Конференції з відновлення України" в Берліні.

Отримане фінансування за цим інструментом дозволить ПриватБанку збільшити можливості щодо кредитної підтримки українських компаній та розширити фінансування проектів, які сприяють виробництву харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії в країні, що має вирішальне значення для продовольчій та енергетичній безпеці України.

"Підписання цього Листа для нас є ознакою високої довіри до ПриватБанку як надійної, прозорої та відповідальної фінансової інституції. Ми надзвичайно цінуємо нашу співпрацю і вдячні за можливість розвивати економіку України через вже третю угоду впродовж одного року", - відзначив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

За його словами, завдяки гарантіям ЄБРР банківські кредити стають більш доступними малому та середньому бізнесу, який працює на відновлення та розвиток виробництва, особливо в критично важливих під час війни секторах економіки, таких як агропереробка та енергетика.

Співпраця ЄБРР з ПриватБанком

ЄБРР розпочав стратегічне співробітництво з ПриватБанком у 2023 році у рамках програми "Гарантії стійкості та забезпечення джерел засобів для існування", за якою банкам-партнерам в Україні надаються гарантії для покриття ризиків за новими кредитами.

Гарантійна угода, що була підписана з ПриватБанком минулого року, покриває ризики за новими кредитами на загальну суму 240 млн євро для приватних, переважно мікро-, малих або середніх підприємств, які працюють у секторі агробізнесу чи інших критично важливих галузях.

Також нагадаємо, що у березні ЄБРР відкрив ПриватБанку кредитну лінію на 25 млн доларів.

Допомога Україні від ЄБРР

ЄБРР надав рекордні €2,1 млрд в Україні у 2023 році після €1,7 млрд у 2022 році. ЄБРР, який є найбільшим інституційним інвестором в Україні, значно збільшив обсяги інвестицій після російського вторгнення у лютому 2022 року і вже у жовтні 2023 року перевищив свою мету інвестувати €3 млрд в Україні протягом 2022-2023 років.

Також у 2023 році керівництво ЄБРР ухвалило рішення збільшити оплачений капітал Банку на €4 млрд до €34 млрд з метою надання подальшої підтримки Україні. Інвестиції в Україні під час війни планується продовжувати на рівні близько €1,5 млрд на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення.

Протягом 2022-2023 років ЄБРР також вдалося мобілізувати для України близько €1,6 млрд донорських коштів включно з нефінансованими гарантіями. Понад €409 млн з цієї суми було виділено лише у 2023 році. Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, у тому числі Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди.