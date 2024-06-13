ЕБРР и ПриватБанк договорились о гарантиях для кредитования бизнеса на €400 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ПриватБанк в рамках "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине парафировали соглашение о портфельных гарантиях для кредитования бизнеса на 400 млн евро.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Новое соглашение о распределении рисков будет предусматривать, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля новых выданных кредитов частным заемщикам на общую сумму 400 млн евро.

Соответствующее Письмо о намерениях подписали 12 июня вице-президент ЕБРР Маттео Патроне и глава правления ПриватБанка Герхард Бьош во время "Конференции по восстановлению Украины" в Берлине.

Полученное финансирование по этому инструменту позволит ПриватБанку увеличить возможности кредитной поддержки украинских компаний и расширить финансирование проектов, способствующих производству пищевых продуктов, энергоэффективности и выработке энергии в стране, что имеет решающее значение для продовольственной и энергетической безопасности Украины.

"Подписание этого Письма для нас является признаком высокого доверия к ПриватБанку как надежному, прозрачному и ответственному финансовому институту. Мы чрезвычайно ценим наше сотрудничество и благодарны за возможность развивать экономику Украины через уже третье соглашение в течение одного года", - отметил глава правления ПриватБанка Герхард Бьош.

По его словам, благодаря гарантиям ЕБРР банковские кредиты становятся более доступными малому и среднему бизнесу, работающему на восстановление и развитие производства, особенно в критически важных во время войны секторах экономики, таких как агропереработка и энергетика.

Сотрудничество ЕБРР с ПриватБанком

ЕБРР начал стратегическое сотрудничество с ПриватБанком в 2023 году в рамках программы "Гарантии устойчивости и обеспечения источников средств к существованию", согласно которой банкам-партнерам в Украине предоставляются гарантии для покрытия рисков по новым кредитам.

Гарантийное соглашение, подписанное с ПриватБанком в прошлом году, покрывает риски по новым кредитам на общую сумму 240 млн евро для частных, преимущественно микро-, малых или средних предприятий, работающих в секторе агробизнеса или других критически важных отраслях.

Также напомним, что в марте ЕБРР открыл ПриватБанку кредитную линию в 25 млн долларов.

Помощь Украине от ЕБРР

ЕБРР выделил рекордные €2,1 млрд в Украине в 2023 году после €1,7 млрд в 2022 году. ЕБРР, крупнейший институциональный инвестор в Украине, значительно увеличил объемы инвестиций после российского вторжения в феврале 2022 года и уже в октябре 2023 года превысил свою цель инвестировать €3 млрд в Украине в течение 2022-2023 годов.

Также в 2023 году руководство ЕБРР приняло решение увеличить оплаченный капитал Банка на €4 млрд до €34 млрд с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине. Инвестиции в Украине во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала позволяет удвоить этот объем, когда придет время для восстановления.

В течение 2022-2023 годов ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около €1,6 млрд донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Более €409 млн из этой суммы было выделено только в 2023 году. Около половины донорских ресурсов предоставил Европейский Союз. Значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.