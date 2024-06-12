ЕБРР и немецкая Goldbeck Solar создают совместное предприятие по развитию солнечной энергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о создании совместного предприятия с немецкой компанией Goldbeck Solar Group для строительства солнечных электростанций в Украине.

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Об этомсообщила пресс-служба ЕБРР.

Целью созданной компании Goldbeck Solar Investment Ukraine GmbH является развитие в Украине до 500 МВт мощностей солнечной энергетики в течение следующих 3-5 лет. Это первая инвестиция Goldbeck Solar Group в украинскую отрасль возобновляемых источников энергии.

Проект направлен на повышение устойчивости энергетического сектора Украины, испытавшего значительные разрушения в результате российской агрессии. По оценкам Минэнерго, из-за обстрелов в стране было повреждено или уничтожено почти 13 ГВт генерирующих мощностей.

Энергетическая безопасность является одним из приоритетов инвестиций ЕБРР в Украину наряду с восстановлением инфраструктуры, продовольственной безопасностью, торговлей и частным сектором. Банк переориентирует портфель проектов, чтобы усилить поддержку энергетической отрасли страны.

ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Украине, предоставив ей более 4,2 млрд. евро финансирования с начала полномасштабного вторжения России.

В то же время, акционеры ЕБРР одобрили увеличение капитала банка, что позволит ему продолжать инвестиционную деятельность в Украине на нынешнем уровне.

Еще одна немецкая компания Notus Energy реализует проекта ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 300 МВт в Одесской области, с первой очередью мощностью 120 МВт, сообщил ее коммерческий директор Кнуд Риссел.

Бизнес планирует построить около 1 ГВт поколения

По оценке НЭК "Укрэнерго", частные компании уже готовы реализовывать проекты строительства новых объектов генерации электроэнергии в Украине мощностью 1 ГВт.

"По нашим оценкам, частный бизнес уже готов развивать проекты по строительству генерации объемом около 1 ГВт. И это только начало", – подчеркнул председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что говорили о конкретных проектах Житомира и Днепра, украинских компаниях, таких как ОККО, МХП, BGV, Эпицентр, ЭРУ и многие другие, а также международные компании, такие как Fenix RePower, Ingrid Capacity и Notus Energy.

Важно, что на мероприятии были абсолютно все главные финучреждения, которые смогут предоставить для нового украинского поколения необходимый объем финансирования: Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, KfW, Европейский банк реконструкции и развития, IFC, DFC.

Напомним, ранее Кудрицкий призвал предприятия рассмотреть возможность обеспечения себя собственной генерацией для укрепления своей энергетической стойкости в условиях ударов РФ по энергосистеме