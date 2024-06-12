ЄБРР і німецька Goldbeck Solar створюють спільне підприємство для розвитку сонячної енергетики в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про створення спільного підприємства з німецькою компанією Goldbeck Solar Group для розбудови сонячних електростанцій в Україні.

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Про це повідомила пресслужба ЄБРР.

Новостворена компанія Goldbeck Solar Investment Ukraine GmbH має на меті розвинути в Україні до 500 МВт потужностей сонячної енергетики протягом наступних 3-5 років. Це перша інвестиція Goldbeck Solar Group в українську галузь відновлюваних джерел енергії.

Проєкт спрямований на підвищення стійкості енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань внаслідок російської агресії. За оцінками Міненерго, через обстріли в країні було пошкоджено або знищено майже 13 ГВт генеруючих потужностей.

Енергетична безпека є одним з пріоритетів інвестицій ЄБРР в Україну поряд з відновленням інфраструктури, продовольчою безпекою, торгівлею та приватним сектором. Банк наразі переорієнтовує портфель проєктів, щоб посилити підтримку енергетичної галузі країни.

ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні, надавши їй понад 4,2 млрд євро фінансування з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас акціонери ЄБРР схвалили збільшення капіталу банку, що дозволить йому продовжувати інвестиційну діяльність в Україні на теперішньому рівні.

Додамо, ще одна німецька компанія Notus Energy реалізує проєкту вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 300 МВт в Одеській області, з першою чергою потужністю 120 МВт, повідомив її комерційний директор Кнуд Ріссел.

Бізнес планує збудувати близько 1 ГВт генерації

За оцінкою НЕК "Укренерго", приватні компанії вже готові реалізовувати проєкти з будівництва нових об'єктів генерації електроенергії в Україні потужністю 1 ГВт.

"За нашими оцінками, приватний бізнес вже готовий розвивати проекти з будівництва генерації обсягом близько 1 ГВт. І це тільки початок", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він додав, що говорили про конкретні проєкти Житомира та Дніпра, українських компаній, таких як ОККО, МХП, BGV, Епіцентр, ЕРУ та багато інших, а також міжнародних компаній, таких як Fenix RePower, Ingrid Capacity та Notus Energy.

Важливо, що на заході були абсолютно всі головні фінустанови, які зможуть надати для нової української генерації необхідний обсяг фінансування: Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, KfW, Європейський банк реконструкції та розвитку, IFC, DFC.

Нагадаємо, раніше Кудрицький закликав підприємства розглянути можливість забезпечення себе власною генерацією для зміцнення своєї енергетичної стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі.