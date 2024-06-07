"Епіцентр" вкладе 2,2 мільярда гривень у газопоршневі електростанції для своїх об'єктів

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" планує в поточному році інвестувати майже 2,2 мільярда гривень у закупівлю й встановлення газогенераторів загальною потужністю близько 100 МВт. Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на директора "Епіцентру" Петра Михайлишина.

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Компанія планує закупити газопоршневі електростанції потужністю від 1 до 6 МВт для забезпечення електроенергією власних виробничих підприємств, а надалі й торгових центрів.

Крім того, 76,5 мільйона доларів, тобто понад 3 мільярда гривень, вона планує витратити на облаштування сонячних електростанцій, що дозволяють замістити до 30% споживання електроенергії.

Наразі компанія вже обладнала шість СЕС загальною потужністю 6,8 МВт, а протягом 2024-2025 років хоче оснастити сонячними панелями загальною потужністю 25 МВт ще 16 торгівельних центрів та логістичний центр. При цьому в планах "Епіцентру" на майбутнє - встановлення й наземних СЕС для забезпечення потреб власних виробничих підприємств.

При цьому зазначається, що на всіх об’єктах мережі вже встановлено дизельгенератори, які автоматично вмикаються при відключенні централізованого енергопостачання і дозволяють продовжувати роботу ТЦ.

Зазначимо, що група компаній "Епіцентр" є великим українським ритейлером, до складу якого входять торговельні мережі "Епіцентр" та "Нова лінія", інтернет-магазин та маркетплейс epicentrk.ua, мережа спортивних магазинів "Інтерспорт-Україна", агрохолдинг "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation, виробництво з деревообробки ЦБМ "Осмолода" й логістичні потужності.

"Епіцентр" втрачає ТЦ внаслідок війни

Станом на червень 2024 року компанія має в Україні 72 об’єкти під брендами "Епіцентр" та "Нова лінія", зокрема 10 у Києві. Втім, вже декілька гіпермаркетів були зруйновані внаслідок російського повномасштабного вторгнення, зокрема в Маріуполі, Бучі та Чернігові.

У Херсоні напередодні російська армія поцілила по недіючому "Епіцентру" на вулиці Нафтовиків, який в результаті згорів. В лютому ж 2023 року було знищено інший гіпермаркет мережі у Херсоні - на Бериславському шосе.

Вранці 25 травня в результаті російського ракетного удару було знищено "Епіцентр" у Харкові. За результатами пошуково-рятувальних робіт було встановлено загибель 19 людей. "Епіцентр" пообіцяв сім'ям всіх загиблих по 1 мільйону гривень.

Раніше, 6 березня, внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано торговий центр "Епіцентр" у Нікополі, відкритий за півроку до повномасштабної війни. Втім, тоді обійшлося без жертв.

Влада переймається децентралізацією енергетики

Нагадаємо, що з огляду на знищення внаслідок російських ударів більшості генеруючих потужностей української енергетики в останні місяці Нацкомісія з регулювання у енергетики та комунальних послуг в травні спростила підключення газотурбінних, газопоршневих та когенераційних установок до мереж. Крім того, їх звільнили від сплати відповідних ставок за приєднання.

Після цього вже Кабінет міністрів ухвалив постанову, що скасувала низку бюрократичних процедур, аби спростити розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж.

Загалом уряд наразі працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами України поставки дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень, насамперед для прифронтових регіонів. Міністерству енергетики при цьому доручено опрацювати питання встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.