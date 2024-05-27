У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ у спальних районах

Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.

Про це розповів заступник міського голови Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Київ24".

За його словами, перші шість міні-ТЕЦ розмістять як на правому, так і на лівому берегах Києва у густонаселених спальних районах. Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.

"Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути одна на кілька будинків, так і одна на будинок. Віталій Кличко вже дав відповідне доручення, ми будемо думати над певною програмою для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та індивідуальне генераційне обладнання", – зазначив Бондаренко.

За його словами, ТЕЦ зможуть забезпечити електроенергією близько 300 тисяч жителів міста.

"Донорське обладнання вже є, також іде мова про модернізацію котелень. Перш за все ми маємо говорити зараз про індивідуальні котельні і про житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки", - уточнив Бондаренко.

Він додав, що чим більше буде невеликих джерел генерації, які не можна знищити або пошкодити одночасно, тим більше Київ буде захищений від можливого блекауту.

Що таке міні-ТЕЦ

Додамо, що міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.

Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.

Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.

В Україні планують розгорнути систему мініелектростанцій

Нагадаємо, в Україні ще з минулого року почали розглядати створення системи мініелектростанцій. Це може стати хорошим інструментом для стабілізації енергосистеми та забезпечення енергопостачання на місцях. Але ціна електроенергії від такої генерації має бути співставною з ціною з енергосистеми.

У Мінреінтеграції вважають, що такий крок допоможе убезпечити основні електростанції, заживити критичну інфраструктуру та забезпечуватимуть постачання в населені пункти води та тепла. Крім того, мініелектростанції дадуть можливість посилити енергетичну безпеку атомної генерації.

Мініелектростанції є доволі поширеною практикою у світі. Їх активно районах, де неможливо провести повітряні лінії електропередач. Наприклад в гірській місцевості, на морському узбережжі, або ж в місцях, що постраждали від стихійного лиха.

Окрім цього, Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років. У листопаді в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Росія знищила майже всю теплову генерацію

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської ради 17 квітня висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів – дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. (...) Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", – сказав президент.

Зеленський сподівається, що західні партнери не допустять катастрофи у вигляді атаки на АЕС і вчасно дадуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами. Урядовець зауважив, що наразі система працює стабільно завдяки цілодобовій праці енергетиків та сил ППО, а також через введення низки рішень, що дають можливість втримувати ситуацію.