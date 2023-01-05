В Кабміні анонсували створення системи мініелектростанцій

Кабінет міністрів анонсував створення в Україні системи мініелектростанції Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій

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"З метою унеможливити тривале виведення з ладу енергосистеми, Правительство планує ряд заходів для запуску систем вітчизняних мініелектростанцій. Їх призначення – убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв та незалежність генерування енергії", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, мініелектростанції будуть допомагати постачати воду та тепло в населені пункти, а також забезпечувати енергетичну безпеку атомної генерації.

Такі електростанції невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. Наприклад, для старту атомного блоку потрібно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються із цим завданням.

Нагадаємо, наразі в енергосистемі України дефіцит потужності, котрий спричинили обстріли російською армією критичної інфраструктури. "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Новорічні свята Україна пройшла без стабілізаційних відключень електроенергії. Головною причиною відсутності відключень світла у населення стали тепла погода, низький рівень споживання електроенергії промисловістю, а також певний об'єм електроенергії, що був отриманий через перетоки з країн Європейського Союзу. Однак з відновленням роботи промисловості та похолоданням до областей доведені ліміти споживання в рамках яких можуть відбуватися стабілізаційні відключення.