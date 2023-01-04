Рівень споживання в енергосистемі України зростає через зниження температури. До областей доведено ліміти споживання

4 січня рівень споживання в Об'єднаній енергосистемі України зріс через зниження температури повітря та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Для збереження балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання електроенергії. Про це повідомляє “Укренерго”.

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В компанії повідомили, що у прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Між тим енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

В "Укренерго" закликали споживати електроенергію, а також користуватися енергоємними приладами почергово.

Нагадаємо, новорічні свята Україна пройшла без стабілізаційних відключень електроенергії. Головною причиною відсутності відключень світла у населення стали тепла погода, низький рівень споживання електроенергії промисловістю, а також певний об'єм електроенергії, що був отриманий через перетоки з країн Європейського Союзу.