Уровень потребления в энергосистеме Украины растет из-за понижения температуры. До областей доведены лимиты потребления

4 января уровень потребления в Объединенной энергосистеме Украины вырос из-за снижения температуры воздуха и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Для сохранения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

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В компании сообщили, что в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений.

Между тем энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

В "Укрэнерго" призывали потреблять электроэнергию, а также пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Напомним, новогодние праздники Украины прошли без стабилизационных отключений электроэнергии. Главной причиной отсутствия отключений света у населения стали теплая погода, низкий уровень потребления электроэнергии промышленностью, а также определенный объем электроэнергии, полученный из-за перетоков из стран Европейского Союза.