В Кабмине анонсировали создание системы миниэлектростанций

Кабинет министров анонсировал создание в Украине системы миниэлектростанции Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

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"С целью сделать невозможным длительный вывод из строя энергосистемы, Уряд планирует ряд мер по запуску систем отечественных миниэлектростанций. Их назначение – обезопасить основные станции, сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии", - сказано в сообщении.

Согласно ему, миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации.

Такие электростанции небольшие и не требуют особого обслуживания. Двадцать таких станций может выдать мощность одного атомного блока. К примеру, для старта атомного блока требуется 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей.

Напомним, сейчас в энергосистеме Украины дефицит мощности, вызвавший обстрелы российской армией критической инфраструктуры. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Новогодние праздники Украины прошли без стабилизационных отключений электроэнергии. Главной причиной отсутствия отключений света у населения стали теплая погода, низкий уровень потребления электроэнергии промышленностью, а также определенный объем электроэнергии, полученный из-за перетоков из стран Европейского Союза. Однако с возобновлением работы промышленности и похолоданием до областей доказаны лимиты потребления в рамках которых могут происходить стабилизационные отключения.