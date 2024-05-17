НБУ послабить вимоги до банків, які кредитуватимуть будівництво малих електростанцій

Нацбанк готовий адаптувати певні вимоги до банків які видаватимуть кредити на будівництво великої кількості малих об’єктів генерації по всій країні, щоб відповідні проєкти рухалися максимально швидко.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

Він зазначив, що відновлення енергогенеруючих потужностей є питанням національної безпеки, і потреба у фінансуванні цього напряму дуже висока.

"Відновлення енергогенеруючих потужностей країни – це питання національної безпеки. Банківська система готова пріоритезувати цей напрям серед своїх завдань та надавати підтримку в реалізації відповідних проєктів", - наголосив Пишний.

За його словами, банківська система має потенціал для кредитування і це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості країною малих об’єктів генерації, або більш масштабні проєкти.

"Це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості розподілених країною малих об’єктів генерації, які є відносно безпечними з точки зору концентрації ризиків та загрози руйнування активів. Або ж значно масштабніші проєкти, які можуть фінансуватися, наприклад, через консорціумне кредитування, де банки обʼєднують капітал і розподіляють ризики між собою" – розповів голова НБУ.

Пишний зазначив, що сьогодні вже була проведена перша зустріч з банками з іноземним капіталом, що працюють в Україні. Їх обрали через те, що вони мають колосальний фінансовий потенціал і експертизу, які повинні бути залучені до вирішення задачі.

"Я дякую представникам банків, що сприйняли наше повідомлення та готові (…) визначити наявні можливості та найкритичніші напрями, до яких вони потенційно можуть бути застосовані", - додає він.

Пишний підкреслив, що банківський сектор вже робить все можливе, але попит на інвестиційні бізнес-кредити відновлюється повільно. За його словами, підвищення попиту можна очікувати через спрощення адміністративних процедур, державні програми підтримки та створення центрів компетенції, які поєднають технічну і дозвільну

Замість зруйнованих енергоблоків ТЕС планують побудувати 20 малих атомних реакторів

В межах програми "зеленого переходу" Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів (ММР) замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами. Проєкт може бути реалізовано протягом двох-трьох років.

Котін зазначив, що навіть після виведення у плановий ремонт одного з енергоблоків вісім інших блоків АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимальній наявній потужності, стабільно виробляючи достатню кількість електроенергії.

Саме тому ММР є дуже перспективними для України, і наразі атомники спільно з Міністерством енергетики розробляють багато програм із різними світовими компаніями, які розвивають технології малих модульних реакторів, повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, у листопаді в рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора.

Малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.