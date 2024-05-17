НБУ ослабит требования к банкам, которые будут кредитовать строительство малых электростанций

Нацбанк готов адаптировать определенные требования к банкам, которые будут выдавать кредиты на строительство большого количества малых объектов генерации по всей стране, чтобы соответствующие проекты двигались максимально быстро.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

Он отметил, что восстановление энергогенерирующих мощностей является вопросом национальной безопасности, и потребность в финансировании этого направления очень высока.

"Восстановление энергогенерирующих мощностей страны – это вопрос национальной безопасности. Банковская система готова приоритезировать это направление среди своих задач и оказывать поддержку в реализации соответствующих проектов", - подчеркнул Пышный.

По его словам, банковская система имеет потенциал для кредитования, и это может быть кредитная поддержка проектов по построению большого количества страной малых объектов генерации или более масштабные проекты.

"Это может быть кредитная поддержка проектов по построению большого количества распределенных страной малых объектов генерации, которые являются относительно безопасными с точки зрения концентрации рисков и угрозы разрушения активов. Или значительно масштабнее проекты, которые могут финансироваться, например, через консорциумное кредитование, где банки объединяют капитал и распределяют риски между собой" – рассказал глава НБУ.

Пышный отметил, что сегодня уже была проведена первая встреча с банками с иностранным капиталом, работающими в Украине. Их выбрали из-за того, что у них колоссальный финансовый потенциал и экспертиза, которые должны быть вовлечены в решение задачи.

"Я благодарю представителей банков, которые восприняли наше сообщение и готовы (…) определить имеющиеся возможности и самые критические направления, к которым они потенциально могут быть применены", - добавляет он.

Пышный подчеркнул, что банковский сектор уже делает все возможное, но спрос на инвестиционные бизнес-кредиты возобновляется медленно. По его словам, повышение спроса можно ожидать из-за упрощения административных процедур, государственных программ поддержки и создания центров компетенции, которые объединят техническую и разрешительную

Вместо разрушенных энергоблоков ТЭС планируют построить 20 малых атомных реакторов

В рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность постройки 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

Котин отметил, что даже после выведения в плановый ремонт одного из энергоблоков восемь других блоков АЭС на подконтрольной Украине территории работают на максимальной имеющейся мощности, стабильно производя достаточное количество электроэнергии.

Именно поэтому ММР очень перспективны для Украины, и сейчас атомщики совместно с Министерством энергетики разрабатывают много программ с разными мировыми компаниями, которые развивают технологии малых модульных реакторов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в ноябре в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора.

Малые модульные реакторы - это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.