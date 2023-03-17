Вместо разрушенных энергоблоков ТЭС планируют построить 20 малых атомных реакторов - Минэнерго

В рамках программы "зеленого перехода" Украина рассматривает возможность построения 20 малых модульных реакторов (ММР) вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами. Проект может быть реализован в течение двух-трех лет.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко во время посещения одной из энергокомпаний 16 марта, сообщает ГП "НАЭК "Энергоатом".

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил, что даже после выведения в плановый ремонт одного из энергоблоков восемь других блоков АЭС на подконтрольной Украине территории работают на максимальной имеющейся мощности, стабильно производя достаточное количество электроэнергии.

Именно поэтому ММР очень перспективны для Украины, и сейчас атомщики совместно с Министерством энергетики разрабатывают много программ с разными мировыми компаниями, которые развивают технологии малых модульных реакторов, сообщает "Интерфакс".

"Энергоатом" сотрудничает американскими Westinghouse, предлагающими свой реактор AP-300, NuScale и Holtec International, британской RolIs Royce и еще с несколькими компаниями, с которыми подписаны соответствующие меморандумы.

Напомним, в ноябре в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора. Малые модульные реакторы - это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.

Цель проекта — продемонстрировать инновационное лидерство Украины в сфере чистой энергии благодаря использованию передовых технологий.