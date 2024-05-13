“Енергоатом” та Hyundai домовилися разом будувати енергоблоки в Україні

НАЕК “Енергоатом” та корейська Hyundai Engineering and Construction (HDEC) домовились про співпрацю у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Відповідні домовленості засвідчили своїм підписом виконуючий обов'язки голови правління НАЕК “Енергоатом” Петро Котін та виконавчий віце-президент та операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве. Серед іншого документ передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко, який також був присутнім під час підписання, подякував Республіці Корея за допомогу українському енергосектору (10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори).

Урядовець також зауважив, що домовленості особливо важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.

“Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Впевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам”, - наголосив міністр.

Своєю чергою надзвичайний і повноважний посол Республіки Корея в Україні Хьон Те Кіма заявив, що корейська сторона обурена нещодавніми російськими атаками, які завдали величезної шкоди українській енергетичній інфраструктурі. А також анонсував нову допомогу українському енергосектору, зокрема Харкову.

Хьон Те Кім зазначив, що підписання меморандуму між “Енергоатомом” та Hyundai сприятиме розвитку україно-корейської співпраці в атомній галузі, зокрема обміну досвідом у сфері ядерних технологій.

Водночас в.o. голови правління “Енергоатому” Петро Котін зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку співпраці з корейською компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на ринку атомної енергетики.

У Міненерго окремо наголосили, що співпраця важлива для початку будівництва атомних блоків на Хмельницькій АЕС, два з яких зводяться за сучасною американською технологією AP1000. Очікується, що нові енергоблоки дозволять замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.

Нагадаємо, що у квітні стартувала підготовка до будівництва нових енергоблоків - п'ятого та шостого - на Хмельницькій атомній електростанції. НАЕК "Енергоатом" і компанія зі США Westinghouse розпочали проєкт будівництва за американською технологією АР1000.

АР1000 – це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.

Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зауважив, що термін будівництва одного блоку становить орієнтовно 4-5 років, а його вартість - близько 5 мільярдів доларів.

Водночас очікується, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ступінь його готовності на сьогодні становить близько 85%. Водночас урядовець спрогнозував, що на добудову четвертого енергоблока Хмельницької АЕС знадобиться 4 роки.

Як Південна Корея допомагає Україні

Ще на початку повномасштабної війни, у червні 2022 року, Південна Корея надала 1,2 мільйона доларів для підтримки безпечної експлуатації українських атомних електростанцій, які перебувають під військовою загрозою на тлі війни з Росією.

Уже в березні 2023 року стало відомо, що Сеул схвалив експортні ліцензії для Польщі на постачання Україні гаубиць Krab. Таким чином, з'явилося перше підтвердження, що Південна Корея офіційно дала добро на постачання Україні компонентів озброєнь, хай і опосередковано.

У травні торік Південна Корея підписала угоду з Україною про план надання пакету фінансової допомоги в розмірі 130 мільйонів доларів. Це відбулося через день після того, як перша леді Олена Зеленська попросила про військову підтримку.

Також країни підписали угоду щодо залучення до України до 8 мільярдів доларів за “надзвичайно пільговими” умовами. Термін кредиту - до 40 років під 0,15% річних з відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

У квітні вже 2024 року Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF) Південної Кореї заявив, що надасть Україні пільгові кредитні кошти в еквіваленті 2,1 мільярда доларів протягом наступних п’яти років.

Крім фінансової та гуманітарної підтримки, Південна Корея фінансувала експериментальний проєкт з встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг. Південнокорейська компанія SsangYong обіцяла проспонсорувати будівництво укриттів у навчальних закладах та лікарнях. А компанія POSCO зголосилася взяти участь у відновленні України.