Південна Корея профінансує установку сонячних електростанцій в українських ЦНАПах

Україна запускає експериментальний проєкт з встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), і фінансування для цього надає Південна Корея. Загальна вартість ініціативи становить 18 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Реалізація цього проекту запланована на період з 2024 по 2026 рік. Передбачається проведення робіт у трьох областях: Івано-Франківській, Житомирській та Одеській. Встановлення сонячних систем дозволить забезпечити незалежне електропостачання ЦНАПів, що, в свою чергу, допоможе забезпечити своєчасне надання послуг громадянам і зменшити навантаження на централізовані джерела електропостачання.

Згідно з повідомленням, реалізацію проєкту здійснюватиме корейська компанія Topinfra спільно з громадською організацією "Екоклуб", а також з підтримкою Корейського інституту розвитку технологій (KIAT).

Заступник міністра енергетики Ярослав Демченков повідомив, що програма включає в себе наступні компоненти:

Проведення енергоаудиту для оцінки енергоефективності об'єктів інфраструктури та ідентифікації можливостей зменшення споживання електроенергії.

Надання навчання з енергоменеджменту для підвищення свідомості та навичок управління енергоспоживанням.

Модернізація електромереж у будівлях з метою підвищення їхньої ефективності та надійності.

Встановлення сонячних панелей з накопичувачами енергії для генерації власної електроенергії та зменшення залежності від зовнішніх джерел енергії.

Реалізація цього проекту сприятиме зменшенню витрат на електроенергію та підвищенню надійності енергопостачання об'єктів інфраструктури.

Зазначається, що в разі успіху, проєкт буде поширеним і на інші регіони.

Зауважимо, в Україні 50 медзакладів обладнають сонячними панелями, щоб забезпечити безперебійну допомогу пацієнтам у разі вимкнень світла.

Нагадаємо, восени 2022 року кожен медзаклад в Україні перелаштував систему своєї роботи та підготувався до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту. Заклади охорони здоров'я також забезпечили терміналами супутникового зв'язку Starlink.