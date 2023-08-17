В Україні збудують до 1000 МВт зеленої генерації у 2023 році, — Герус

Очікується, що загалом за 2023 рік в Україні буде збудовано близько 200-300 МВт вітрової генерації, а сонячної — 500 МВт.

Про це повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ефірі програми Forbes Business Breakfast з Володимиром Федоріним.

"Якщо брати сонце та вітер або навіть всю зелену генерацію, то це може бути близько 1000 МВт у цьому році", – узагальнив Герус.

За його оцінкою, в зимовий період Україна використовує 17 000 МВт, в літній дещо менше — 12 000 МВт. В країні поступово зростає споживання зеленої генерації. На думку Геруса, це, зокрема, пов'язано з тим, що українці (бізнес та домогосподарства) почали активно встановлювати сонячні панелі та вітряки на власних об’єктах.

"Сьогодні це вже набуло великих масштабів. Малий, середній, великий бізнес – ті, хто зазвичай є споживачами, встановлюють обладнання та генерують електроенергію для власних потреб, а надлишки можуть віддавати в мережу", — додав голова профільного комітету ВРУ.

Нагадаємо, що Міжнародне енергетичне агентство вважає, що енергетична криза, яка виникла у світі через вторгненням Росії в Україну, швидше за все, прискорить глобальний перехід до "чистої енергії", зокрема отриманої від вітрових- та сонячних станцій. Тому ще у 2022 році Європейська комісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв REPowerEU.

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