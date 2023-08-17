В Украине построят до 1000 МВт зеленой генерации в 2023 году, — Герус

Ожидается, что за 2023 год в Украине будет построено около 200-300 МВт ветровой генерации, а солнечной — 500 МВт.

Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус в эфире программы Forbes Business Breakfast с Владимиром Федориным.

"Если брать солнце и ветер или даже всю зеленую генерацию, то это может быть около 1000 МВт в этом году", - сказал Герус.

По его оценке, в зимний период Украина использует 17 000 МВт, в летний несколько меньше — 12 000 МВт. В стране постепенно растет потребление зеленой генерации. По мнению Геруса, это, в частности, связано с тем, что украинцы (бизнес и домохозяйства) начали активно устанавливать солнечные панели и ветряные мельницы на собственных объектах.

"Сегодня это уже приобрело большие масштабы. Малый, средний, крупный бизнес - те, кто обычно являются потребителями, устанавливают оборудование и генерируют электроэнергию для собственных нужд, а излишки могут отдавать в сеть", - добавил глава профильного комитета ВРУ.

Напомним, что Международное энергетическое агентство считает, что энергетический кризис, возникший в мире из-за вторжения России в Украину, скорее всего, ускорит глобальный переход к "чистой энергии", в частности полученной от ветровых и солнечных станций. Поэтому еще в 2022 году Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU.

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