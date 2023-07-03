Цена на украинском спотовом рынке электроэнергии достигает самых высоких уровней в Европе

В воскресенье, 2 июля, в Украине на спотовом рынке электроэнергии зафиксировали цену, которая стала второй самой большой в Европе на момент фиксации.

Об этом сообщило АО "Оператор рынка".

На рынке за сутки вперед (РДН) в Украине средняя цена за электроэнергию составила 2930,74 грн/МВт-час. В то же время выше в ЕС была только цена на спотовом рынке Италии, достигшая 4460 грн/МВт-час.

В то же время в 10 странах Евросоюза 2 июля сформировалась отрицательная средняя цена на РДН.

"Лобисты энергетических монополий могут радоваться. Хотя нет, еще требуют полной отмены прайс кепов на ярко выраженном монопольном рынке - чтобы такая цена стала самой высокой в Европе. Есть куда стремиться!", - прокомментировал глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Данные: АО "Оператор рынка"

Напомним, что тарифы для населения в Украине также уже повысили с 1,68 грн/кВт до 2,64 грн/кВт с 1 июня. Но новые цены все же ниже рыночных и бизнес сейчас все равно платит больше.

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