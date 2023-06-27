"Сеть будущего": CISCO поможет модернизировать украинские электросети

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" подписала с американской компанией Cisco меморандум о сотрудничестве, предусматривающий модернизацию сети на основе новейших технологий.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Мы не просто восстанавливаем поврежденные врагом подстанции и современное оборудование, которое мы устанавливали последние несколько лет, мы восстанавливаем уничтоженное со значительным обновлением на основе новейших технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрэнерго" начинает пилотный проект "Сеть будущего" по модернизации и усилению защиты магистральных сетей, внедрению технологий Интернета вещей в секторе энергетики.

"Для его претворения в жизнь наша компания подписала Меморандум о взаимопонимании с мировым лидером в области цифровых сетевых технологий Cisco", - сообщают в "Укрэнерго".

Там добавляют, что среди пяти направлений инициативы "Сети будущего" в первую очередь сотрудничество с CISCO будет направлено на защиту технологических сетей.

Проект включает в себя модернизацию сетей и внедрение сенсоров и программного обеспечения для мониторинга безопасности технологических процессов.

"С помощью новых технологий и подходов к защите от CISCO мы сможем лучше выявлять потенциальные киберугрозы для технологических сетей и эффективно реагировать на них", - говорится в сообщении.

Также вместе с CISCO "Укрэнерго" будет работать над:

модернизацией инфраструктуры сетей и улучшением систем управления и защиты, чтобы повысить устойчивость синхронизации энергосистемы с ENTSO-E, обеспечить стабильность и надежность работы в условиях войны;

предоставлением работникам оперативной поддержки экспертов прямо во время работ через Webex эксперт, чтобы ускорить и улучшить качество выполнения работ. Для этого на пилотной подстанции будет построена необходимая мобильная инфраструктура связи;

обучением и обменом опыта для возможности внедрения современных технологий, разработкой специальных учебных курсов;

поддержкой реализации проекта балансировки погрузки на водонагревателях, направленного на уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления.

"Этот стратегический шаг между "Укрэнерго" и CISCO открывает новые возможности для модернизации энергетического сектора Украины. Объединяя нашу экспертизу и ведущие решения CISCO в цифровых технологиях, мы стремимся развивать современную, устойчивую и эффективную энергосистему, отвечающую сегодняшним вызовам и мы уже делаем реальные шаги в этом", - отметил член правления, директор по ИТ НЭК "Укрэнерго" Сергей Галаган.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в украинскую энергетику в этом году 600 миллионов евро.

Кроме того, ЕБРР рассмотрит возможность оказания существенной финансовой поддержки "Укрэнерго" для покрытия ею критических затрат, в частности, для обеспечения стабильной и бесперебойной передачи и диспетчеризации электроэнергии.