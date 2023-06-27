"Мережа майбутнього": CISCO допоможе модернізувати українські електромережі

Національна енергетична компанія "Укренерго" підписала з американською компанією Cisco меморандум про співпрацю, який передбачає модернізацію мережі на основі новітніх технологій.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Ми не просто відновлюємо пошкоджені ворогом підстанції та сучасне обладнання, яке ми встановлювали останні кілька років, ми відновлюємо знищене зі значним оновленням, на основі новітніх технологій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укренерго" розпочинає пілотний проєкт "Мережа майбутнього" з модернізації та посилення захисту магістральних мереж, впровадження технологій Інтернету речей у секторі енергетики.

"Для його втілення у життя наша компанія підписала Меморандум про взаєморозуміння зі світовим лідером у галузі цифрових мережевих технологій Cisco", - повідомляють в "Укренерго".

Там додають, що серед п'яти напрямків ініціативи "Мережі майбутнього" першочергово співпраця з CISCO буде спрямована на захист технологічних мереж.

Проєкт включає модернізацію мереж та впровадження сенсорів і програмного забезпечення для моніторингу безпеки технологічних процесів.

"За допомогою нових технологій та підходів до захисту від CISCO ми зможемо краще виявляти потенційні кіберзагрози для технологічних мереж та ефективно на них реагувати", - йдеться у повідомленні.

Також разом з CISCO "Укренерго" працюватиме над:

модернізацією інфраструктури мереж та покращенням систем управління та захисту, щоб підвищити стійкість синхронізації енергосистеми з ENTSO-E, забезпечити стабільність та надійність роботи в умовах війни;

наданням працівникам оперативної підтримки експертів прямо під час робіт через Webex експерт, щоб прискорити та покращити якість виконання робіт. Для цього на пілотній підстанції буде побудована необхідна мобільна інфраструктура зв’язку;

навчанням та обміном досвіду для можливості впровадження сучасних технологій, розробкою спеціальних навчальних курсів;

підтримкою реалізації проєкту балансування навантаження на водонагрівачах, спрямованого на зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання.

"Цей стратегічний крок між "Укренерго" та CISCO відкриває нові можливості для модернізації енергетичного сектору України. Об'єднуючи нашу експертизу та провідні рішення CISCO в цифрових технологіях, ми прагнемо розвивати сучасну, стійку та ефективну енергосистему, що відповідає викликам сьогодення і ми вже робимо реальні кроки у цьому", - зазначив член правління, директор з ІТ НЕК "Укренерго" Сергій Галаган.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку планує інвестувати в українську енергетику цього року 600 мільйонів євро.

Крім того, ЄБРР розгляне можливість надання суттєвої фінансової підтримки "Укренерго" задля покриття нею критичних витрат, зокрема для забезпечення стабільної та безперебійної передачі й диспетчеризації електроенергії.