Ціна на українському спотовому ринку електроенергії досягає найвищих рівнів в Європі

У неділю, 2 липня, в Україні на спотовому ринку електроенергії зафіксували ціну, яка була другою найбільшою в Європі на момент виявлення.

Про це повідомило АТ "Оператор ринку".

На ринку на добу наперед (РДН) в Україні середня ціна за електроенергію склала 2930,74 грн/МВт-год. В той час вищою в ЄС була лише ціна на спотовому ринку Італії, яка досягла 4460 грн/МВт-год.

Водночас в 10 країнах Євросоюзу 2 липня сформувалась від'ємна середня ціна на РДН.

"Лобісти енергетичних монополій можуть радіти. Хоча ні, ще вимагають повної відміни прайс кепів на яскраво вираженому монопольному ринку — щоб така ціна стала найвищою у Європі. Є куди прагнути!", — прокоментував голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Дані: АТ "Оператор ринку"

Нагадаємо, що тарифи для населення в Україні також вже підвищили з 1,68 грн/кВт до 2,64 грн/кВт з 1 червня. Але нові ціни все ж є нижчими за ринкові і бізнес зараз все одно платить більше.

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