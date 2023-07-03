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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Ціна на українському спотовому ринку електроенергії досягає найвищих рівнів в Європі

ціни на електроенергію, ціни на е/е
Фото: ua.depositphotos.com

У неділю, 2 липня, в Україні на спотовому ринку електроенергії зафіксували ціну, яка була другою найбільшою в Європі на момент виявлення. 

Про це повідомило АТ "Оператор ринку".

На ринку на добу наперед (РДН) в Україні середня ціна за електроенергію склала 2930,74 грн/МВт-год. В той час вищою в ЄС була лише ціна на спотовому ринку Італії, яка досягла 4460 грн/МВт-год.

Водночас в 10 країнах Євросоюзу 2 липня сформувалась від'ємна середня ціна на РДН.

"Лобісти енергетичних монополій можуть радіти. Хоча ні, ще вимагають повної відміни прайс кепів на яскраво вираженому монопольному ринку — щоб така ціна стала найвищою у Європі. Є куди прагнути!", — прокоментував голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Фото 2 — Ціна на українському спотовому ринку електроенергії досягає найвищих рівнів в Європі
Дані: АТ "Оператор ринку"

Нагадаємо, що тарифи для населення в Україні також вже підвищили з 1,68 грн/кВт до 2,64 грн/кВт з 1 червня. Але нові ціни все ж є нижчими за ринкові і бізнес зараз все одно платить більше.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан