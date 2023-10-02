Южная Корея профинансирует установку солнечных электростанций в украинских ЦПАУ

Украина запускает экспериментальный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) и финансирование для этого предоставляет Южная Корея. Общая стоимость инициативы составляет 18 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Реализация этого проекта запланирована на период с 2024 по 2026 год. Предполагается проведение работ в трех областях: Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской. Установка солнечных систем позволит обеспечить независимое электроснабжение ЦНАПов, что, в свою очередь, поможет обеспечить своевременное предоставление услуг гражданам и уменьшить нагрузку на централизованные источники электроснабжения.

Согласно сообщению, реализацию проекта будет осуществлять корейская компания Topinfra совместно с общественной организацией "Экоклуб", а также поддержкой Корейского института развития технологий (KIAT).

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков сообщил, что программа включает в себя следующие компоненты:

Проведение энергоаудита для оценки энергоэффективности объектов инфраструктуры и идентификации возможностей уменьшения потребления электроэнергии.

Предоставление обучения по энергоменеджменту для повышения сознания и навыков управления энергопотреблением.

Модернизация электросетей в зданиях для повышения их эффективности и надежности.

Установка солнечных панелей с накопителями энергии для генерации собственной электроэнергии и уменьшение зависимости от внешних источников энергии.

Реализация этого проекта будет способствовать уменьшению затрат на электроэнергию и повышению надежности энергоснабжения объектов инфраструктуры.

Отмечается, что в случае успеха, проект будет распространён и на другие регионы.

Заметим, в Украине 50 медучреждений оборудуют солнечными панелями, чтобы обеспечить бесперебойную помощь пациентам в случае отключения света.

Напомним, осенью 2022 года каждое медучреждение в Украине перестроило систему своей работы и подготовилось к длительному отключению электроэнергии — вплоть до блекаута. Заведения здравоохранения также снабдили терминалами спутниковой связи Starlink.