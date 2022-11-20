Українські лікарні підготують до роботи в умовах блекауту — МОЗ

Кожен медзаклад в Україні перелаштує систему своєї роботи та має бути готовим до тривалого відключення електроенергії — аж до блекауту.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час наради з керівниками департаментів охорони здоров'я, передає пресслужба МОЗ.

"Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати та рятувати найголовніше — життя людей", – зазначив міністр.

Очільник МОЗ звернув увагу, що якщо станеться блекаут, то медзаклади також технічно повинні будуть бути готовими до виконання функції пунктів незламності, на зразок тих, що зараз відкриваються в Херсонській області. В регіоні розміщують спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.

До опалювального сезону МОЗ готувалося ще влітку. Міністерство працювало над забезпеченням поставок генераторів та терміналів Starlink до лікарень.

"Наразі МОЗ спільно зі Світовим банком розпочали проєкт із закупівлі ще додаткових 1100 генераторів, які в стислі терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медзакладів надасть ВООЗ", — додав Ляшко.

Відомо, що станом на початок листопада в Україні заклади охорони здоров'я отримали понад 400 терміналів супутникового зв'язку Starlink для безперебійного доступу до інтернету.

При цьому на сьогодні 100% медустанов, які надають стаціонарну допомогу, забезпечені дизельними генераторами на випадок перебоїв із електроенергією.