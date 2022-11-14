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У МОЗ розповіли, де можна отримати медичну допомогу та ліки у Херсоні
Міністерство охорони здоров'я України опубліковало перелік медзакладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби.
Екстрена медична допомога:
Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6.
Станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48.
Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1.
Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148.
Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54.
Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:
Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення.
Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.
Аптеки:
Під час окупації міста більшість аптек припинили роботу. Вони відновлять роботу після розмінування територій. Про це повідомимо згодом.
Де можна отримати гуманітарні ліки:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:
Поліклініка № 1 – вул. Кримська, 138.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
Поліклініка № 1 – вул. Комарова, 2.
Поліклініка № 2 – вул. Будівельників, 20.
Поліклініка № 3 – проїзд Береговий, 3.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:
Поліклініка № 1 – пр. Ушакова, 21.
Поліклініка № 2 – вул. Тираспольська, 62.
Поліклініка № 3 – пр. 200-річчя Херсона, 25.
Дитяча поліклініка № 2 – вул. Ціолковського, 52.
У МОЗ наголосили, що вже з 14 листопада херсонці зможуть безкоштовно отримати за цими адресами необхідні лікарські засоби.
З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів".
Нагадаємо, що МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та вакцинацію дітей з 5 років.