У МОЗ розповіли, де можна отримати медичну допомогу та ліки у Херсоні

Міністерство охорони здоров'я України опубліковало перелік медзакладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби.

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Екстрена медична допомога:

Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6.

Станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148.

Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48.

Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1.

Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148.

Підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54.

Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:

Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення.

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.

Аптеки:

Під час окупації міста більшість аптек припинили роботу. Вони відновлять роботу після розмінування територій. Про це повідомимо згодом.

Де можна отримати гуманітарні ліки:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:

Поліклініка № 1 – вул. Кримська, 138.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:

Поліклініка № 1 – вул. Комарова, 2.

Поліклініка № 2 – вул. Будівельників, 20.

Поліклініка № 3 – проїзд Береговий, 3.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:

Поліклініка № 1 – пр. Ушакова, 21.

Поліклініка № 2 – вул. Тираспольська, 62.

Поліклініка № 3 – пр. 200-річчя Херсона, 25.

Дитяча поліклініка № 2 – вул. Ціолковського, 52.

У МОЗ наголосили, що вже з 14 листопада херсонці зможуть безкоштовно отримати за цими адресами необхідні лікарські засоби.

З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів".

Нагадаємо, що МОЗ дозволило всім другий бустер від Covid-19 та вакцинацію дітей з 5 років.