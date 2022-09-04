Австрія допоможе в розвитку медзакладів: Україна розраховує на "Охматдит" та реабілітаційний центр у Львові

Україна та Австрія 4 вересня уклали міжурядову рамкову угоду про економічне співробітництво у розвитку проектів, в рамках реалізації якої українська влада хоче, зокрема, взяти кредити на розвиток медичної сфери.

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Як повідомляє Міністерство економіки, документ підписали у польському Кракові керівниця відомства Юлія Свириденко та міністр праці та економіки Австрії Мартін Кохер.

Відповідно до угоди, уряди України та Австрії домовились про використання економічного потенціалу для зміцнення двосторонніх економічних відносин; сприяння розвитку сучасної соціальної та навчальної інфраструктури, зокрема розвитку мережі сучасних медичних, професійно-технічних навчальних закладів та сприяння розвитку ринку страхової медицини в України.

Також сторони домовилися про активізацію двосторонніх економічних відносин у сфері інвестицій, інновацій та реалізації економічних проектів, особливо в галузі медичних технологій та закладів охорони здоров’я, але не обмежуючись ними.

"Сподіваємося, що підписана сьогодні угода дозволить нам започаткувати низку важливих проектів, зокрема, в сфері охорони здоров'я. Серед першочергових - будівництво та оснащення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" і сучасної університетської клініки у Києві, а також створення Національного реабілітаційного центру у Львові”, - зазначила Свириденко.

За її словами, орієнтовна вартість цих проектів складатиме понад 500 мільйонів євро. Для реалізації зазначених проектів буде залучене пов’язане пільгове довгострокове фінансування під гарантії європейських експортних кредитних агенцій.

Очікується, що ефективна ставка залучення коштів не перевищить 3% річних, а термін запозичення складатиме до 14 років. В Мінекономіки підкреслюють, що таке пільгове цільове фінансування соціально-значущих проектів є хорошою альтернативою та доповненням до більш дорогих та короткострокових зобов’язань, що зазвичай запозичуються для поповнення обігових коштів державного бюджету.

Міністерка також висловила вдячність австрійським партнерам за фінансову і гуманітарну допомогу Україні та за ініціативу Австрії взяти шефство у відбудові Запорізької області, яка потребує розмінування території, відновлення житлової, освітньої, медичної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, зруйнованих під час війни.

Нагадаємо, що на базі функціонуючої лікарні у Львівській області збираються відкрити сучасний спеціалізований центр протезування, реконструкції та лікування ПТСР для постраждалих від війни.