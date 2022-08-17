В Україні створять центр протезування та лікування ПТСР для постраждалих від війни

В Україні збираються створити сучасний спеціалізований центр протезування, реконструкції та лікування ПТСР для постраждалих від війни на базі функціонуючої лікарні у Львівській області.

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За планами, центр почне приймати пацієнтів вже у січні-лютому 2023 року. Ініціативу, що отримала назву Superhumans, започатковано бізнесменом Андрієм Ставніцером. Також її підтримує перша леді України Олена Зеленська.

"Щодня всі ми бачимо страшні наслідки російської агресії. Росія руйнує не лише міста й будинки, вона калічить наших людей – дітей і дорослих. Вони втрачають руки та ноги, зазнають опіків і поранень, у них розвивається посттравматичний стресовий розлад. Але ми цінуємо кожне життя. Ми боротимемося за кожну людину й за те, щоб вона відновилася після будь-якої травми, щоб мала всі можливості для повноцінного та щасливого життя", – зазначила вона.

Фото: пресслужба президента

За словами дружини президента, співвітчизники, які зазнали поранень чи ампутацій, є супергероями, вони пережили страшні випробування та вийшли з них іще сильнішими і мають бачити повагу від інших та почуватися впевнено й вільно.

За словами Ставніцера, великою місією проекту є не допустити, щоб українці, які пережили страшні поранення та травми, не отримали гідного життя.

"Можливості людини, яка пройшла через вогонь, вижила, встала, зібралася із силами та продовжила жити – не обмежені, вони безмежні. І наша мета – дати постраждалим від війни саме таку якість життя, і саме таку повагу від оточення", - підкреслив засновник Superhumans.

Зазначається, зо до центру буде залучено найкращих медичних спеціалістів із США та Євросоюзу, а загалом у ньому працюватиме більше 100 лікарів з числа найкращих спеціалістів з усього світу.

Фото: пресслужба президента

Згодом на базі Superhumans планують створити також освітній тренінговий центр для медиків з України та інших країн, адже зараз українські спеціалісти накопичують величезний досвід лікування військових травм та зможуть в подальшому ділитися ним із колегами з усього світу.

Superhumans вмістить 100 ліжок, дві операційні, лабораторію з виготовлення протезів та велике фізіотерапевтичне відділення. Клініка фокусуватиметься на протезуванні для дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення понівечених частин тіла або обличчя, і лікуванні посттравматичного синдрому.

До створення Superhumans уже долучилася зіркова команда друзів і амбасадорів, які будуть розповсюджувати інформацію, допомагати залучати кошти та професіоналів до проекту. Це CEO та засновник фонду родини Річарда Бренсона Virgin United Джин Оельванг; кінорежисерка, актриса і активістка Труді Стайлер разом із своїм чоловіком Стінгом; голлівудський актор із українським корінням Лієв Шрайбер; відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible Labs Мік Ебелінг.

До медичної ради наразі увійшли міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, американський черепно-лицевий хірург Пітер Константино та кандидат медичних наук, кардіолог, головний лікар Edem Clinic Олексій Башкірцев.

Окрім власника найбільшого українського порту TIS Ставніцера, проект Superhumans створюється за ініціативи члена наглядової ради TIS Філіппа Грушка. Гендиректором центру стане Ольга Руднєва - багаторічний керівник благодійного фонду "АнтиСнід" в Україні.

Наразі Superhumans розпочинає підготовку до реконструкції та провадить фандрейзингову кампанію. Клініка є неприбутковою організацією, яка за договором лізингу проведе модернізацію і устаткування вже функціональної державної лікарні у Львівській області. Згодом можливе масштабування Superhumans у інші регіони України. Бюджетне фінансування клініки на етапі реконструкції не передбачене.

Superhumans керуватиметься незалежною радою директорів та медичною радою. Робота клініки фінансуватиметься донорами, які долучаться до фандрейзингової кампанії. Діяльність Superhumans аудитуватиме одна із компаній так званої "Великої четвірки".

Фандрейзингова кампанія для підтримки Superhumans розпочнеться у вересні у США. Засновники мають намір також презентувати проект у Великобританії, а згодом і в країнах ЄС.