Психологічної допомоги потребують мінімум 60% українців - влада

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, нині психологічної допомоги потребують не менш як 60% українців. Про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначається, що напередодні відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, до якого долучилися дружина президента Олена Зеленська, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Олег Ляшко, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, міністерств та відомств, громадських організацій.

Створення такої програми, ініційоване Зеленською, має на меті допомогти громадянам подолати стрес, пов'язаний з війною, та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів.

"Російська агресія забирає життя, калічить фізично та психологічно, змушує українців залишати домівки, розлучає сім'ї, краде дитинство. Люди опиняються в окупації, потрапляють у полон, зазнають катувань, втрачають рідних – часто на власних очах. Ми навіть не уявляємо, яка кількість громадян зазнала гендерного насильства", – зазначила перша леді.

Як вказала вона у своєму Telegram-каналі, наразі зафіксовано біля 40 тисяч випадків загибелі чи поранення громадян України, 3 мільйони людей опинилися на окупованих територіях, понад 8 мільйонів - в якості внутрішньо переміщених осіб, а ще 6 мільйонів українців були вимушені виїхати за кордон.

Також, за її словами, 44% українських громадян зараз розлучені зі своїми сім'ями, а 50% українців оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений.

Учасники робочої групи узгодили план дій із впровадження програми, згідно з яким передбачається проведення експертного аудиту із залученням фахівців Всесвітньої організації здоров'я, на основі якого буде розроблена модель системи надання допомоги; напрацювання покрокового плану реалізації моделі після її обговорення з широким колом представників професійної спільноти, експертів та лідерів громадської думки.

Також передбачається створення системи навчання, сертифікації, моніторингу якості підготовки психологів, психотерапевтів, лікарів-психологів, які працюють у системі більшості міністерств; навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки; створення реєстру фахівців і методик, систематизація даних, розробка моделі перенавчання й перепідготовки кадрів, системи їх залучення.

Крім цього, заплановане проведення комунікаційної кампанії, спрямованої на формування культури піклування про ментальне здоров'я та інформування суспільства.

За словами Зеленської, готовність надати Україні фахівців та методики підтвердили перша леді США Джилл Байден, Польщі – Агата Корнгаузер-Дуда, Ізраїлю – Міхаль Герцог, а також королева Бельгії Матильда. Міжнародні контакти щодо цього тривають.

Перша леді подякувала всім, хто був з 2014 року залучений до ініціатив, спрямованих на підтримку ментального здоров'я українців в умовах війни, але закликала й учасників робочої групи до якнайшвидших дій.

"Проблема є просто зараз. Тут немає жодного "зарано". Треба вже. Цю перемогу – над ПТСР – ми маємо й можемо здобувати вже зараз, навіть не чекаючи перемоги на полі бою", - заявила вона.

За словами Зеленської, зараз потрібно провести аудит усього, що вже зроблено, консолідувати й синхронізувати всі наявні ресурси та можливості – держави, волонтерів, громадського сектору, бізнесів, залучити зацікавлених фахівців: це допоможе уникнути розпорошення зусиль та гарантуватиме подальше отримання саме тієї допомоги, якої потребують люди.

В свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що держава має допомогти українським військовим, які повертатимуться з фронту, адаптуватися до мирного життя, а також допомогти тим, хто втратив близьких, пережив полон, окупацію, насильство; підтримати дітей, людей старшого віку.

"Необхідно зробити доступними послуги щодо психічного здоров'я для всіх, хто їх потребує або потребуватиме в майбутньому. Потрібно допомогти людям подолати стрес і запобігти розвитку психічних порушень", – зазначив голова уряду.

Вказується, що за даними МОЗ, психологічні наслідки війни (посттравматичний стресовий розлад) позначатимуться на психічному стані українців щонайменше сім-десять років. Це загрожує збільшенням кількості психічних порушень, зокрема в дітей, випадків алкогольної залежності та залежності від психоактивних речовин, проблем у сім'ях, розлучень, а також економічними втратами через зростання числа громадян, які не зможуть повноцінно працювати.

"З кожним днем кількість людей, які відчуватимуть наслідки для свого психічного здоров'я, зростатиме. Навіть на тих, хто зміг стійко пережити перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров'я", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, перебуваючи в осередку подій, люди зазнають безпосередніх психічних травм, стаючи свідками насильства, а ті, хто покинув країну чи переїхав до більш безпечних регіонів, не здатні повністю дистанціюватися від подій, що стосуються близьких людей чи рідних домівок.

В свою чергу міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна спрогнозувала, що кількість ветеранів війни "після нашої перемоги" сягне за позначку понад 1 мільйон осіб.

Вона зазначила, що її відомство ініціюватиме створення в Україні всесвітнього науково-практичного центру психічного здоров'я базі зруйнованого російськими окупантами центру соціально-психологічної реабілітації населення у селищі Бородянка Київської області, що належав міністерству.

"У закладі буде надаватися кваліфікована допомога за стандартами провідних країн світу, а також вивчатимуться феномени нелюдськості та геноциду, до яких вдалася російська армія по відношенню до українського народу", - додають у Мінветеранів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com